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Луис Адриано станет игроком "Спартака" в начале января - СМИ

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Официально сделка по переходу Адриано в "Спартак" будет оформлена в начале января. "Милан" получит за нападающего 4 миллиона евро, а сам игрок заработает около 4,5 миллиона евро.
Луис Адриано. Архивное фото
shakhtar.com

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Бразильский нападающий Луис Адриано, который, согласно слухам в СМИ, интересен московскому "Спартаку", решил покинуть "Милан" и перейти в стан "красно-белых", сообщает Р-Спорт со ссылкой на webcalcio.net.

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По информации источника, официально сделка по переходу Адриано в "Спартак" будет оформлена в начале января. "Милан" получит за нападающего 4 миллиона евро, а сам игрок заработает около 4,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что 29-летним игроком интересуется московский ЦСКА.

В минувшем сезоне Луис Адриано провел в общей сложности 29 матчей за "Милан", в которых забил 6 голов. В сезоне-2016/17 29-летний бразилец в 7 матчах чемпионата Италии не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Луис Адриано стал рекордсменом по количеству голов за всю историю ФК "Шахтер".

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