ISU примет решение о проведении соревнований в РФ в начале января

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение относительно проведений соревнований в России в сезоне-2017/18 в начале января, сообщается в релизе ISU, на который ссылается "Р-Спорт".

В четверг глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов подтвердил информацию о том, что финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, который был запланирован на 10-12 марта 2017 года, отменен ISU в связи с рекомендациями МОК. Позже ISU в своем релизе также подтвердил отмену соревнований в Челябинске.

"Совет Международного союза конькобежцев пришел к выводу, что в это трудное время и при чрезвычайных обстоятельствах было бы благоразумным не организовывать мероприятие ISU в России и поэтому изменил свою прежнюю позицию в этом отношении. Что касается соревнований, которые запланированы в России в течение сезона-2017/18, совет ISU решил внимательно следить за развитием событий и определиться с решением в начале 2017 года", — говорится в релизе.

Вторая часть доклада Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. Глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

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Ранее сообщалось, что на фоне нового допинг-скандала было принято решение о переносе КМ по биатлону, который должен был пройти в Тюмени.