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    Очередь до мая 2018 года: в Одессе "паспортный коллапс"

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    Европа открывает для украинцев свои границы (690)

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    По данным директора департамента Евгения Абрамова, в этом году подразделения ведомства приняли 6 тысяч 808 заявлений на оформление паспорта гражданина Украины в виде карточки и для выезда за границу.
    Биометрический паспорт
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Департамент предоставления админуслуг Одесского горсовета принимает заявки на подачу документов на начало мая 2018 года. Как рассказала директор департамента Евгения Абрамова 20 ноября, в этом году подразделения ведомства приняли 6 тысяч 808 заявлений на оформление паспорта гражданина Украины в виде карточки и для выезда за границу.

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    Из общего количества выдано 4 тысячи 137 документов. Как пояснила Абрамова, такая большая очередь образовалась в связи с тем, что полиграфический комбинат "Украина" не справляется с большим спросом изготовления документов.

    По словам главы департамента, на предприятии обещают установить дополнительное оборудование в декабре текущего года.

    "Соответственно, очередь разгребут к февралю 2018-го", — отметила она.

    В то же время процесс оформления документов проходит весьма медленно: обычные (не срочные) паспорта делаются 3 месяца, срочные — полтора месяца.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года.

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