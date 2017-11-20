Очередь до мая 2018 года: в Одессе "паспортный коллапс"

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Департамент предоставления админуслуг Одесского горсовета принимает заявки на подачу документов на начало мая 2018 года. Как рассказала директор департамента Евгения Абрамова 20 ноября, в этом году подразделения ведомства приняли 6 тысяч 808 заявлений на оформление паспорта гражданина Украины в виде карточки и для выезда за границу.

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Из общего количества выдано 4 тысячи 137 документов. Как пояснила Абрамова, такая большая очередь образовалась в связи с тем, что полиграфический комбинат "Украина" не справляется с большим спросом изготовления документов.

По словам главы департамента, на предприятии обещают установить дополнительное оборудование в декабре текущего года.

"Соответственно, очередь разгребут к февралю 2018-го", — отметила она.

В то же время процесс оформления документов проходит весьма медленно: обычные (не срочные) паспорта делаются 3 месяца, срочные — полтора месяца.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года.