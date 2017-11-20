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    Общество

    Вице-премьер: за вступление в НАТО готовы проголосовать 62% украинцев

    (обновлено: )4303
    По словам Климпуш-Цинцадзе, "последние исследования указывают на рост поддержки евроатлантической и евроинтеграции со стороны граждан Украины".
    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    УНИАН

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. За вступление Украины в НАТО готовы проголосовать 62% украинских граждан, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе визита во Францию, передает пресс-служба правительства.

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    "Последние исследования указывают на рост поддержки евроатлантической и евроинтеграции со стороны граждан Украины. Кроме высокой поддержки вступления в НАТО (62%), результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), свидетельствуют, что вступление в ЕС поддерживают 57% украинцев", — сказала Климпуш-Цинцадзе.

    Причиной изменившихся настроений украинцев вице-премьер видит во введении безвизового режима, что помогло увеличить доверие к Евросоюзу.

    Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придерживается политики открытых дверей и готово принять новых членов, в том числе и Украину.

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