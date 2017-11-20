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    Общество

    Европейские смотрины. В Киеве показали вагоны в Вену

    (обновлено: )82
    Представителям Австрийских и Венгерских железных дорог показали пассажирский вагон габарита RIC модели 61-7034 отечественного производства, изготовленный на Крюковском вагоностроительном заводе.
    Презентация пассажирских вагонов международного класса, которые Укрзализныця запустит по маршруту Киев-Вена
    kvsz.com

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Презентация пассажирских вагонов международного класса, которые "Укрзализныця" планирует запустить с 10 декабря по маршруту Киев-Вена, состоялась на станции "Киев-Пассажирский" при участии представителей Австрийских и Венгерских железных дорог.

    В рамках встречи, которая прошла 14 ноября, был показан пассажирский вагон габарита RIC модели 61-7034 отечественного производства, изготовленный на Крюковском вагоностроительном заводе, сообщает пресс-служба КВСЗ.

    kvsz.com
    Презентация пассажирских вагонов международного класса, которые "Укрзализныця" запустит по маршруту Киев-Вена

    "Имеется вероятность, что в ближайшее время "Укрзализныця" сможет решить вопрос приобретения данных вагонов у отечественного производителя и запустит их в международном сообщении с европейскими странами", — говорится на сайте завода.

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    Вагон пассажирский купейный спальный локомотивной тяги модели 61-7034 габарита RIC производства ПАО "КВСЗ" предназначен для международного пассажирского сообщения по железным дорогам шириной колеи как 1520, так и 1435 мм.

    Ранее из Киева в Запорожье в первый рейс отправился поезд из новых украинских вагонов-трансформеров.

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