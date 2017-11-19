Скандальный сайт "Миротворец" начал рекламировать сладости Roshen

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Скандально известный сайт "Миротворец" опубликовал на своей странице в Facebook пост, рекламирующий продукцию компании Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко. Об этом свидетельствует соответствующая публикация "Миротворца" в соцсети.

В частности, в публикации утверждается, что в цену продукции Roshen "заложена… помощь нашим Вооруженным силам" и спецназу.

"Съел два торта — помог убить российского врага! Украинец, знай и помни, что в цену каждой конфетки Roshen, каждого тортика Roshen и каждой зефиринки Roshen заложена твоя помощь нашим Вооруженным силам, нашему спецназу. Не думай о фигуре — думай об армии!" — говорится в публикации.

Скриншот сообщения

Ранее стало известно, что в опальные списки скандального сайта попал журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого не пустили в Украину. Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности". А депутат регионального парламента области Венето (Италия) Стефано Вальдегамбери предложил рассмотреть вопрос о блокировке "Миротворца".

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