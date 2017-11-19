наверх
19.11.201701:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Скандальный сайт "Миротворец" начал рекламировать сладости Roshen

    (обновлено: )8902
    В публикации скандально известного сайта "Миротворец" утверждается, что в цену продукции Roshen "заложена ... помощь нашим Вооруженным силам" и спецназу.
    Продукция компании Roshen
    "Миротворец" в facebook

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Скандально известный сайт "Миротворец" опубликовал на своей странице в Facebook пост, рекламирующий продукцию компании Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко. Об этом свидетельствует соответствующая публикация "Миротворца" в соцсети.

    В частности, в публикации утверждается, что в цену продукции Roshen "заложена… помощь нашим Вооруженным силам" и спецназу.

    "Съел два торта — помог убить российского врага! Украинец, знай и помни, что в цену каждой конфетки Roshen, каждого тортика Roshen и каждой зефиринки Roshen заложена твоя помощь нашим Вооруженным силам, нашему спецназу. Не думай о фигуре — думай об армии!" — говорится в публикации.

    Скриншот сообщения

    Ранее стало известно, что в опальные списки скандального сайта попал журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого не пустили в Украину. Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности". А депутат регионального парламента области Венето (Италия) Стефано Вальдегамбери предложил рассмотреть вопрос о блокировке "Миротворца".

    Читайте также: Сайт "Миротворец" — это инструмент дискредитации

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Елена Дьяченко о реинтеграции Донбасса. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Министерство иностранных дел Украины
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор