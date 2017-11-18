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    Общество

    Студентов кормят тараканами. Матиос о хищениях в Харьковском университете

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    Матиос сообщил, что военной прокуратурой были задержаны руководитель и заместитель руководителя вуза. Завтра суд будет избирать им меру пресечения.
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос показал, чем кормят будущих военных летчиков в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

    На своей странице в Facebook он обнародовав фото еды в столовой вуза с тараканами и червяками.

    "С этим невозможно мириться… Военные прокуроры Харьковского гарнизона в связи с расследованием хищений в Харьковском национальном университете Воздушных сил, шли не на склады боеприпасов, а в курсантскую столовую! Оказывается, что так питаются будущие военные летчики", — написал Матиос.

    facebook.com/MatiosAnatolii
    Матиос обнародовав фото еды в столовой вуза Харькова с тараканами и червяками
    facebook.com/MatiosAnatolii
    Матиос обнародовав фото еды в столовой вуза Харькова с тараканами и червяками

    По его словам, военной прокуратурой были задержаны руководитель и заместитель руководителя вуза. Завтра суд будет избирать им меру пресечения.

    Напомним, ранее стало известно, что был задержан руководитель Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба генерал-майор Андрей Алимпиев, который подозревается в хищениях.

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