Студентов кормят тараканами. Матиос о хищениях в Харьковском университете

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос показал, чем кормят будущих военных летчиков в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

На своей странице в Facebook он обнародовав фото еды в столовой вуза с тараканами и червяками.

"С этим невозможно мириться… Военные прокуроры Харьковского гарнизона в связи с расследованием хищений в Харьковском национальном университете Воздушных сил, шли не на склады боеприпасов, а в курсантскую столовую! Оказывается, что так питаются будущие военные летчики", — написал Матиос.

facebook.com/MatiosAnatolii Матиос обнародовав фото еды в столовой вуза Харькова с тараканами и червяками

facebook.com/MatiosAnatolii Матиос обнародовав фото еды в столовой вуза Харькова с тараканами и червяками

По его словам, военной прокуратурой были задержаны руководитель и заместитель руководителя вуза. Завтра суд будет избирать им меру пресечения.

Напомним, ранее стало известно, что был задержан руководитель Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба генерал-майор Андрей Алимпиев, который подозревается в хищениях.