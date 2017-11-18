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    Общество

    Россиянка попросила в Украине статуса беженки

    (обновлено: )23013
    По данным пограничной службы Украины, "в пункте контроля "Киев-пассажирский" гражданка России, которая прибыла одним из поездов в украинскую столицу, попросила статус беженки".
    Пункт пропуска. Архивное фото
    zahidnuy.kordon / Facebook

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Гражданка России попросила в Украине статус беженки из-за политического преследования. Об этом сообщила в субботу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

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    "Сегодня в пункте контроля "Киев-пассажирский" гражданка России, которая прибыла одним из поездов в украинскую столицу, попросила статус беженки", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, во время паспортного контроля женщина обратилась к пограничникам с заявлением о желании получить статус беженки, она сообщила, что "является оппозиционной активисткой и преследуется в России за свои политические взгляды".

    Отмечается, что гражданку РФ пропустили через границу, ее передали сотрудникам миграционной службы.

    Как сообщалось ранее, власти Израиля получили право в ускоренном порядке отказывать в статусе беженца тысячам претендующих на него граждан Украины и отправлять их на родину.

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