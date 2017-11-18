Россиянка попросила в Украине статуса беженки

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Гражданка России попросила в Украине статус беженки из-за политического преследования. Об этом сообщила в субботу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня в пункте контроля "Киев-пассажирский" гражданка России, которая прибыла одним из поездов в украинскую столицу, попросила статус беженки", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время паспортного контроля женщина обратилась к пограничникам с заявлением о желании получить статус беженки, она сообщила, что "является оппозиционной активисткой и преследуется в России за свои политические взгляды".

Отмечается, что гражданку РФ пропустили через границу, ее передали сотрудникам миграционной службы.

Как сообщалось ранее, власти Израиля получили право в ускоренном порядке отказывать в статусе беженца тысячам претендующих на него граждан Украины и отправлять их на родину.