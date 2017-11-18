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    Общество

    СМИ сделали больно Соболеву, проигнорировав его пресс-конференцию

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    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили (357)

    (обновлено: )8110
    Участники протестной акции под Верховной Рады анонсировали ранее пресс-конференцию в палаточной городке на Грушевского. По словам нардепа Егора Соболева ни один журналист не пришел на это мероприятие.
    Егор Соболев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Журналисты проигнорировали пресс-конференцию организаторов протестной акции в центре Киева, которая была запланирована на 12.15 в пятницу, 17 ноября. Об этом с сожалением сообщил один из активных участников протеста — член парламентской фракции от "Самопомочи" Егор Соболев

    По словам Соболева, в указанное выше время в палаточном городке возле Верховной Рады планировалось рассказать "о возбуждении уголовных дел, допросах и обысках в семьях ветеранов Войны за Независимость, участвующих в протестах".

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    Позже в комментариях к своему посту в Facebook Соболев уточнил, что мероприятие было полностью проигнорировано масс-медиа.

    "Ни один журналист не пришел. Мне лично просто больно", — написал нардеп.

    Facebook Егора Соболева
    Комментарий Егора Соболева

    Примечательно, что большинство пользователей соцсети считают, что СМИ не пришли на пресс-конференцию, что потому что общество устало от пикета в центре города. Некоторые даже предложили позвать российские СМИ, "которые точно придут по такому поводу к Соболеву".

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    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

    В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

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