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    Экс-глава фракции Партии регионов Ефремов встретит Новый год за решеткой

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    Дело Ефремова. Первый пошел? (653)

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    Согласно решению Старобельского районного суда Луганской области экс-лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов будет находиться под арестом до 15 января 2018 года.
    Александр Ефремов на заседании суда 1 августа
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Старобельский районный суд Луганской области продлил арест экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову на два месяца, сообщают "Украинские новости".

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    Согласно решению суда Ефремов будет находиться под арестом до 15 января 2018 года. Адвокат экс-"регионала" Андрей Смирнов в  сообщил, что арест в качестве меры пресечения его подзащитному продлен уже в седьмой раз.

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    Напомним, 4 января текущего года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

    Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сам Ефремов свою вину категорически отрицает.

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    Напомним, в апреле сообщалось, что Киев получил от Федерального бюро расследований США информацию о выводе экс-главой парламентской фракции Партии регионов Александром Ефремовым из Украины миллионов долларов.

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