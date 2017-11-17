Аваков придумал, как решить проблему с авто на еврономерах

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что вопрос автомобилей с иностранной регистрацией требует немедленного урегулирования, но решать его не надо с помощью "жесткой фискальной ситуации" и "не в сторону завозите весь хлам, который есть".

"Когда фискалы давят с одной стороны, а избиратель, общественность, люди, активисты давят с другой стороны, тогда мы найдем баланс. А просто друг друга уничтожать — это неправильно", — заявил глава МВД в эфире программы "Право на власть", сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, когда автомобиль въезжает в страну временно, то не регистрируется в базе данных.

"Если ты иностранец и заехал в страну, проезжая из Магадана в Лондон и едешь всего 6 часов, то тебя не регистрируют на регулярной основе. Ты просто транзитный. А если ты делаешь вид, что ты едешь, условно, из Магадана в Кострому через Украину и находишься здесь шесть или восемь месяцев, а потом приезжаешь и блокируешь дороги перед Верховной Радой… Как обеспечить этот процесс — это вопрос фискальной службы, которая должна предложить соответствующие механизмы", — пояснил Аваков.

"Как министр внутренних дел я должен гарантировать функцию безопасности, поэтому я и говорю, что больший контроль даст большую безопасность, но вместе с вами я выступаю за то, чтобы права не нарушали", — добавил Арсен Аваков.

Ранее сообщалось, что таможня Литовской Республики начала расследование в отношении законности ввоза и использования на территории Украины транспортных средств, зарегистрированных в Литве.