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    Общество

    Аваков придумал, как решить проблему с авто на еврономерах

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    Еврономера наступают: бунт автомобилистов (38)

    (обновлено: )40013
    По словам главы МВД, когда автомобиль въезжает в страну временно, то не регистрируется в базе данных. Поэтому, как считает министр, водитель такого авто может "блокировать дороги под Верховной Радой".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что вопрос автомобилей с иностранной регистрацией требует немедленного урегулирования, но решать его не надо с помощью "жесткой фискальной ситуации" и "не в сторону завозите весь хлам, который есть".

    Автоюрист Владимир Караваев
    Владимир Караваев, facebook
    Еврономера. Пока власть и владельцы не понимают друг друга - юрист

    "Когда фискалы давят с одной стороны, а избиратель, общественность, люди, активисты давят с другой стороны, тогда мы найдем баланс. А просто друг друга уничтожать — это неправильно", — заявил глава МВД в эфире программы "Право на власть", сообщает пресс-служба ведомства.

    По его словам, когда автомобиль въезжает в страну временно, то не регистрируется в базе данных.

    "Если ты иностранец и заехал в страну, проезжая из Магадана в Лондон и едешь всего 6 часов, то тебя не регистрируют на регулярной основе. Ты просто транзитный. А если ты делаешь вид, что ты едешь, условно, из Магадана в Кострому через Украину и находишься здесь шесть или восемь месяцев, а потом приезжаешь и блокируешь дороги перед Верховной Радой… Как обеспечить этот процесс — это вопрос фискальной службы, которая должна предложить соответствующие механизмы", — пояснил Аваков.

    "Как министр внутренних дел я должен гарантировать функцию безопасности, поэтому я и говорю, что больший контроль даст большую безопасность, но вместе с вами я выступаю за то, чтобы права не нарушали", — добавил Арсен Аваков.

    Ранее сообщалось, что таможня Литовской Республики начала расследование в отношении законности ввоза и использования на территории Украины транспортных средств, зарегистрированных в Литве.

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