Еще одна: в Крыму началось строительство стены возле Украины

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Инженерное заграждение протяженностью около 50 километров начали возводить в Крыму на границе с Украиной, сообщили РИА Новости в крымском погрануправлении ФСБ РФ.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Черное море и Балаклавская бухта в Крыму.

"Строительство инженерного заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма началось", — сообщили в пресс-службе ведомства.

На границе Крыма и Украины действуют три пункта пропуска — "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск".

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос "возвращения Крыма".