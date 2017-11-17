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    Еще одна: в Крыму началось строительство стены возле Украины

    (обновлено: )1272161
    Как сообщили в пресс-службе ФМБ России,сСтроительство инженерного заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма уже начали возводить.
    Гора Ай-Петри в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Инженерное заграждение протяженностью около 50 километров начали возводить в Крыму на границе с Украиной, сообщили РИА Новости в крымском погрануправлении ФСБ РФ.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Черное море и Балаклавская бухта в Крыму.

    "Строительство инженерного заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма началось", — сообщили в пресс-службе ведомства.

    На границе Крыма и Украины действуют три пункта пропуска — "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск".

    Ранее комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос "возвращения Крыма".

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