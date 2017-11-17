Украинцы возглавили рейтинг в Евросоюзе

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Страны Европейского Союза выдали почти 588,9 тыс. разрешений на временное проживание гражданам Украины в 2016 году. Об этом говорится в сообщении статистической службы ЕС "Евростат".

Из них 487 181 разрешение было выдано украинцам по причине трудовой занятости, 32 507 — по семейным обстоятельствам, 25 873 — для получения образования и 43 366 — по другим причинам.

Согласно данным Евростата, 87,5% (512 552) разрешений на временное проживание гражданам Украины выдала Польша.

Таким образом, граждане Украины получили наибольшее количество выданных ЕС разрешений, опережая граждан Сирии (348 100 разрешений, из которых почти 2/3 выданы Германией), Соединенных Штатов Америки (250 900 разрешений, из которых почти 3/4 выданы Великобританией), Индии (198 400, более 60% выданы Великобританией) и Китая (195 600 разрешений, большинство выданы Великобританией).