И.о. мэра Смелы отправили в отставку из-за проблем с отоплением

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Депутаты горсовета Смелы (Черкасская область) проголосовали за отставку и.о. городского головы Виктора Федоренко, сообщает издание "Прочерк".
"Голоса 19 депутатов досрочно прекратили полномочия временного мэра", – говорится в сообщении.
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Как отмечается, решение об отставке Федоренко обусловлено проблемами с отоплением в городе.
Смела, население которой достигает около 70 000 человек, оставалась без отопления в связи с долгами теплопоставщиков перед "Нафтогазом". По состоянию на 16 ноября в городе были запущены 10 котельных из 21.
Ранее сообщалось, что в Киеве работники морга объявили забастовку из-за отсутствия отопления.