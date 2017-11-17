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    Общество

    И.о. мэра Смелы отправили в отставку из-за проблем с отоплением

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    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые (202)

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    Город в Черкасской области Смела, население которой достигает около 70 000 человек, оставалась без отопления в связи с долгами теплопоставщиков перед "Нафтогазом".
    И.о. мэра Смелы Виктор Федоренко
    Почерк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Депутаты горсовета Смелы (Черкасская область) проголосовали за отставку и.о. городского головы Виктора Федоренко, сообщает издание "Прочерк".

    Отопительный сезон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Голоса 19 депутатов досрочно прекратили полномочия временного мэра", – говорится в сообщении.

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    Как отмечается, решение об отставке Федоренко обусловлено проблемами с отоплением в городе.

    Смела, население которой достигает около 70 000 человек, оставалась без отопления в связи с долгами теплопоставщиков перед "Нафтогазом". По состоянию на 16 ноября в городе были запущены 10 котельных из 21.

    Ранее сообщалось, что в Киеве работники морга объявили забастовку из-за отсутствия отопления. 

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