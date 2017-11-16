наверх
16.11.201719:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Спустя три года .Украина отправляет в Таиланд 13 танков "Оплот" - СНБО

    (обновлено: )145
    В СНБО сообщили, что Украина в ближайшее время отправит для нужд Королевской армии Таиланда остальные 13 единиц боевых машин, которые готовятся к испытаниям и подтверждению своих характеристик.
    Танк Т-84У Оплот ВС Украины
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Украина в ближайшее время в рамках контракта отправит в Таиланд 13 танков "Оплот", которые изготовило предприятие "Завод Малышева", сообщил в четверг первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский.

    БМ Оплот
    thaifighterclub.org
    Спасут ли танки "Оплот" Украину и ее военный экспорт?

    "Как известно, с таиландской стороной у нас есть контракт на поставку 49 танков "Оплот". С радостью констатирую, что, несмотря ни на что, Украина выполнит свои обязательства перед нашим партнерами и в ближайшее время отправит для нужд Королевской армии Таиланда остальные 13 единиц боевых машин, которые уже изготовлены украинским предприятием "Завод Малышева" и сейчас готовятся к испытаниям и подтверждению своих характеристик", — цитирует Гладковского пресс-служба СНБО.

    По данным СНБО, Гладковский принял участие в выставке Defense and Security-2017 в Бангкоке. Украинскую делегацию на выставке возглавлял министр обороны Степан Полторак. Делегация во время встреч с руководителями оборонных ведомств Таиланда обсудила вопрос о возможном создании сервисного центра для бронетанковой техники, трансфера технологий и расширения направлений сотрудничества в оборонной сфере.

    Украина и Таиланд подписали соглашение о поставке 49 боевых танков "Оплот" в сентябре 2011 года. Стоимость всей партии танков, которые должны были быть поставлены в течение 2012-2014 годов, составляет 240 миллионов долларов. Тем не менее Украине удалось поставить первую партию из пяти танков в Таиланд только в феврале 2014 года. Еще пять машин были поставлены в июне 2015 года. Третья партия "Оплотов" была отправлена заказчику в июле 2016 года.

    В январе высокопоставленный источник в министерстве обороны Таиланда сообщил РИА Новости, что группа старших офицеров и специалистов сухопутных войск Таиланда ведет приемку на заводе имени Малышева в Харькове новой партии из пяти танков "Оплот — Т".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Настольная игра Галичина 1918
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших