Спустя три года .Украина отправляет в Таиланд 13 танков "Оплот" - СНБО

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Украина в ближайшее время в рамках контракта отправит в Таиланд 13 танков "Оплот", которые изготовило предприятие "Завод Малышева", сообщил в четверг первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский.

"Как известно, с таиландской стороной у нас есть контракт на поставку 49 танков "Оплот". С радостью констатирую, что, несмотря ни на что, Украина выполнит свои обязательства перед нашим партнерами и в ближайшее время отправит для нужд Королевской армии Таиланда остальные 13 единиц боевых машин, которые уже изготовлены украинским предприятием "Завод Малышева" и сейчас готовятся к испытаниям и подтверждению своих характеристик", — цитирует Гладковского пресс-служба СНБО.

По данным СНБО, Гладковский принял участие в выставке Defense and Security-2017 в Бангкоке. Украинскую делегацию на выставке возглавлял министр обороны Степан Полторак. Делегация во время встреч с руководителями оборонных ведомств Таиланда обсудила вопрос о возможном создании сервисного центра для бронетанковой техники, трансфера технологий и расширения направлений сотрудничества в оборонной сфере.

Украина и Таиланд подписали соглашение о поставке 49 боевых танков "Оплот" в сентябре 2011 года. Стоимость всей партии танков, которые должны были быть поставлены в течение 2012-2014 годов, составляет 240 миллионов долларов. Тем не менее Украине удалось поставить первую партию из пяти танков в Таиланд только в феврале 2014 года. Еще пять машин были поставлены в июне 2015 года. Третья партия "Оплотов" была отправлена заказчику в июле 2016 года.

В январе высокопоставленный источник в министерстве обороны Таиланда сообщил РИА Новости, что группа старших офицеров и специалистов сухопутных войск Таиланда ведет приемку на заводе имени Малышева в Харькове новой партии из пяти танков "Оплот — Т".