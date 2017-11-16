Украинская писательница призвала называть Россию Московией

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Во время лингвистической конференции в Институте языкознания им. Потебни украинская детская писательница Лариса Ницой призвала ученых называть Россию Московией.

Ницой считает, что украинцы позволили украсть у них историческое название территории "Русь". Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Написать ваш вывод, обращения, письмо или заявление ученых о том, что Московия украла у нас название "Русь", то вы предлагаете Украине на всех уровнях прекратить называть Московию нашей названием "Русь" и начать ее называть так, как она называется — Московия. Россия пусть себя называет как хочет, главное, чтобы мы ее не называли своим названием. Мы говорим на Бейджин — Пекин. Мы говорим на Дойчлянд — Германия. А на Россию будем говорить Московия", — заявила Ницой.

Ранее автор книг для детей Лариса Ницой возмутилась киевлянами, использующими русское слово "кулич" для обозначения пасхальной выпечки.