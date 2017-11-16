наверх
16.11.201716:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украинская писательница призвала называть Россию Московией

    (обновлено: )12
    Лариса Ницой выступила на научной конференции и заявила, что "Московия украла у нас название "Русь".
    Лариса Ницой
    facebook.com/larysa.nitsoi

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Во время лингвистической конференции в Институте языкознания им. Потебни украинская детская писательница Лариса Ницой призвала ученых называть Россию Московией.

    Ницой считает, что украинцы позволили украсть у них историческое название территории "Русь". Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

    "Написать ваш вывод, обращения, письмо или заявление ученых о том, что Московия украла у нас название "Русь", то вы предлагаете Украине на всех уровнях прекратить называть Московию нашей названием "Русь" и начать ее называть так, как она называется — Московия. Россия пусть себя называет как хочет, главное, чтобы мы ее не называли своим названием. Мы говорим на Бейджин — Пекин. Мы говорим на Дойчлянд — Германия. А на Россию будем говорить Московия", — заявила Ницой.

    Ранее автор книг для детей Лариса Ницой возмутилась киевлянами, использующими русское слово "кулич" для обозначения пасхальной выпечки.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
      Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
      Газманов, Валерия, Кобзон
      Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
      Настольная игра Галичина 1918
      Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
      Карта распространения кори. Инфографика
      Вспышка кори в Украине: сотни заболевших