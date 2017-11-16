В Одесской области шлагбаум помешал "скорой" оказать помощь

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Медики скорой помощи, приехавшие на вызов на городской пляж Черноморска в Одесской области, не смогли попасть к больному из-за перекрытой дороги. Об этом сообщает "Украинская служба информации" со ссылкой на очевидца события Анну Каржавину.

Она рассказала, что человеку стало плохо, и ему вызвали карету скорой помощи, однако въезд на городской пляж был перекрыт шлагбаумом.

"Приехала скорая с мигалками. Вход перекрыт, ключ — непонятно у кого. Гостиницы ж строем. Скоро и пешеходов пускать перестанут без пропусков. Кстати, "скорая" уехала ни с чем", — сообщила Каржавина.

Согласно ст. 61 и ст. 62 Земельного кодекса Украины, в прибрежных защитных полосах не допускается устройство ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к побережью водных объектов, а также предусмотрен механизм демонтажа таких ограждений или других конструкций за счет их владельцев (лиц, которые их установили).

Также в ст. 62 Земельного кодекса Украины говорится о том, что в пределах пляжной зоны прибрежных защитных полос запрещается строительство каких-либо сооружений, кроме гидротехнических, гидрометрических и линейных.

Тем не менее, очевидцы утверждают, что данный шлагбаум установил владелец строящейся рядом гостиницы.

Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль одной из столичных частных клиник сбил на пешеходном переходе мужчину.