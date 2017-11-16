Украинка не сможет принять участие в показе Victoria's Secret

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Четырем моделям из России и Украины отказали в китайской визе, теперь они не смогут принять участие в показе Victoria's Secret.

Впервые в истории в показе известного бренда должна была принять участие украинская модель Дарья Хлистун, говорится на Harpers Bazaar.

Однако Хлистун и российские модели Катя Григорьева, Ирина Шарипова и Юлия Белякова не смогли получить визу в Китай — им выдан официальный отказ.

Шоу Victoria's Secret пройдет в Китае 29 ноября.

Предположительно, отказ в визах для украинок и россиянок связан с недавней смертью 14-летней модели из России Влады Дзюбы. Она умерла в Шанхае после 13-часового показа.

Расследование причин смерти показало, что 14-летняя модель была больна сепсисом, у нее было инфекционное поражение нервной системы. Девушка не смогла пройти своевременное лечение из-за отсутствия медстраховки.