наверх
16.11.201714:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украинка не сможет принять участие в показе Victoria's Secret

    (обновлено: )64
    Модель из Украины Дарья Хлистун и еще три модели из России не получили китайскую визу, поэтому не успеют попасть на шоу 29 ноября.
    В Нью-Йорке прошло новое шоу Victoria's Secret
    Associated Press Evan Agostini

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Четырем моделям из России и Украины отказали в китайской визе, теперь они не смогут принять участие в показе Victoria's Secret.

    instagram.com/alina_baikova
    Украинская модель, покорившая сердце Ди Каприо

    Впервые в истории в показе известного бренда должна была принять участие украинская модель Дарья Хлистун, говорится на Harpers Bazaar.

    Однако Хлистун и российские модели Катя Григорьева, Ирина Шарипова и Юлия Белякова не смогли получить визу в Китай — им выдан официальный отказ.

    Шоу Victoria's Secret пройдет в Китае 29 ноября.

    Предположительно, отказ в визах для украинок и россиянок связан с недавней смертью 14-летней модели из России Влады Дзюбы. Она умерла в Шанхае после 13-часового показа.

    Расследование причин смерти показало, что 14-летняя модель была больна сепсисом, у нее было инфекционное поражение нервной системы. Девушка не смогла пройти своевременное лечение из-за отсутствия медстраховки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная рада
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Настольная игра Галичина 1918
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших