В Одесской области парень купил автомобиль за сувенирные доллары

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Одесской области 16-летний подросток купил ВАЗ за сувенирные доллары.

"За помощью к правоохранителям обратился 27-летний местный житель и рассказал, что дал объявление в сети Интернет о продаже своего автомобиля «ВАЗ». Ему перезвонил человек, который захотел посмотреть автомобиль с целью приобретения. Заплатив за авто 900 долларов, покупатель забрал ключи от замка зажигания и поехал. Через несколько часов после сделки, хозяин автомобиля решил посмотреть на полученные с продажи машины денежные средства и увидел, что они — сувенирные", — сообщает подробности полиция.

od.npu.gov.ua Игрушечные доллары

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции за несколько часов установили личность мошенника. Им оказался 16-летний житель Болградского района.

"По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, Межрегиональную преступную группировку, специализирующуюся на изготовлении и сбыте подделок иностранной валюты в особо крупных размерах, обезвредили в Тернопольской области сотрудники СБУ.