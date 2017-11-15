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    Общество

    В Украину не пустили 19 граждан Индии: у них слишком много вещей

    (обновлено: )12101
    В Борисполе пограничники отказали большой группе граждан Индии во въезде в Украину. Их отправили обратным рейсом.
    Аэропорт Борисполь. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Пограничники не пропустили в Украину 19 граждан Индии, которые прилетели в киевский аэропорт "Борисполь": они путешествовали с большим количеством вещей, что показалось подозрительным,  сообщает в среду пресс-служба Государственной погранслужбы.

    Мигрант. Архивное фото
    REUTERS Laszlo Balogh
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    "Вчера утром в аэропорту "Борисполь" сотрудники госпогранслужбы не пропустили в Украину 19 граждан Индии. Во время паспортного контроля иностранцы не смогли подтвердить цели своей поездки", — говорится в сообщении на сайте пограничного ведомства,

    Сообщается, что граждане Индии прилетели рейсом из Астаны, в ходе оформления они заявили пограничникам, что едут с религиозной целью на несколько дней, при этом иностранцы имели украинские визы.

    Однако пограничники обратили внимание, что граждане Индии путешествовали с немалым количеством вещей, это вызвало подозрение.

    "Учитывая все обстоятельства пограничники отказали гражданам Индии в пересечении границы. Девять человек уже отправлены обратным рейсом в страну, из которой они прибыли, еще десять иностранцев будут возвращены сегодня в Астану другим рейсом", — говорится в сообщении.

    Ранее в Закарпатье из Львова прибыло пополнение личного составы для усиленной охраны границы с Венгрией и Словакией.

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