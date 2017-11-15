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    Общество

    Эксперт: усиленная работа полиции дала результат - неудобство гражданам

    Тема:

    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (47)

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    По мнению эксперта по вопросам реформирования МВД Михаила Цимбалюка, власти пора признать, что на первом этапе реформирования органов внутренних дел были допущены грубые ошибки, только тогда можно будет двигаться дальше.
    Полиция на месте происшествия. Архивное фото
    Фото "Эспрессо ТВ"

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. С начала 2017 года в Украине зафиксировано 139 случаев использования взрывчатки, 36 фактов умышленных убийств с использованием взрывчатки.

    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Звездный час преступности. МВД не справляется с криминалом

    Комментируя такую ситуацию, глава Нацполиции Князев заявил: "Это говорит о том, как мы должны изменить нашу превентивную работу и не допускать этого на территории нашего государства".

    Результативность полиции в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам реформирования МВД Михаил Цимбалюк.

    "Последние отработки Киева и Киевской области — мы не слышим ни громких задержаний, хотя город, по мнению руководства Нацполиции был перекрыт, проводились усиленные обзоры автомобилей. Где те килограммы взрывчатки, где те единицы оружия, изъятые в результате этой отработки? Кроме неудобств гражданам, участникам дорожного движения, простым пешеходам, нет никакого результата. Это говорит о том, что что-то не так происходит в правоохранительной системе, в частности, в Нацполиции", — подчеркнул Михаил Цимбалюк.

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