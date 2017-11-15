Эксперт: усиленная работа полиции дала результат - неудобство гражданам

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. С начала 2017 года в Украине зафиксировано 139 случаев использования взрывчатки, 36 фактов умышленных убийств с использованием взрывчатки.

Комментируя такую ситуацию, глава Нацполиции Князев заявил: "Это говорит о том, как мы должны изменить нашу превентивную работу и не допускать этого на территории нашего государства".

Результативность полиции в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам реформирования МВД Михаил Цимбалюк.

"Последние отработки Киева и Киевской области — мы не слышим ни громких задержаний, хотя город, по мнению руководства Нацполиции был перекрыт, проводились усиленные обзоры автомобилей. Где те килограммы взрывчатки, где те единицы оружия, изъятые в результате этой отработки? Кроме неудобств гражданам, участникам дорожного движения, простым пешеходам, нет никакого результата. Это говорит о том, что что-то не так происходит в правоохранительной системе, в частности, в Нацполиции", — подчеркнул Михаил Цимбалюк.

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