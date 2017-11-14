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    Общество

    Замглавы культурного центра Украины в Москве о его закрытии: идея чудовищна

    (обновлено: )18003
    Замруководителя заявил, что для закрытия центра, зарегистрированного как юридическое лицо и по российским законам, потребуется определенная процедура.
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости Украина

    Флаги Украины и России
    КГГА
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    Замруководителя Национального культурного центра Украины в Москве Вячеслав Ухов заявил, что не верит в возможность закрытия учреждения, а саму идею ликвидации считает чудовищной, передают РИА Новости.

    "Я в этом (закрытии центра – ред.) сомневаюсь. Во-первых, для закрытия центра, зарегистрированного как юридическое лицо и по российским законам, потребуется определенная процедура. Кроме того, мы обеспечиваем, в том числе, рабочие места для граждан РФ, мы платим налоги в достаточном количестве. Поэтому, с точки зрения здравого смысла, в этом нет резона. Что касается ликвидации центра, а тем более его продажи, то я чисто технически не вижу, как это все можно сделать", — заявил Ухов.

    Он также сообщил, что центр работает в прежнем режиме.

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    РИА Новости Украина/Youtube
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    "Да, на Украине высказываются отдельные политики (о необходимости закрытия центра — ред.), но не они определяют, я надеюсь, погоду и принятие окончательного решения. Потому что сама по себе эта идея чудовищна. Но поскольку пока из Киева молчат, мы сейчас работаем, как и раньше", — добавил Ухов.

    Ранее газета "Известия" сообщила, что депутаты Верховной Рады обсуждают идею денонсации соглашения между РФ и Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, а заодно намерены продать украинский культурный центр в Москве за 70 миллионов долларов.

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