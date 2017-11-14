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    Общество

    Кабмин лишит 10 млн телезрителей аналогового телевидения

    (обновлено: )42006
    Согласно предварительным подсчетам, после отключения аналогового телевидения, 10 миллионов 296 тысяч телезрителей лишаться к нему доступа.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Кабмин принял постановление, согласно которому 30 марта 2018 года станет конечным сроком отключения по всей стране аналогового эфирного телевидения, передает politeka.

    Пульт от телевизора
    Flickr.com/espensorvik
    Твое, мое, наше... нет, снова мое. Как поделили украинское телевидение

    Согласно предварительным подсчетам, после отключения аналогового телевидения, 10 миллионов 296 тысяч телезрителей лишаться к нему доступа.

    Для того, чтобы вернуть телеканалы, им придется потратить деньги на покупку цифрового приемника. 

    Как отмечает издание, по данным экспертов, украинцы смотрят телевизор от 2 до 5 часов в будние дни — 69% респондентов и 74% — в выходные.

    Соотвественно, все они практически вынуждены будут идти на эти траты.

    Напомним, закон об увеличении до 75% доли государственного языка на телевидении вступил в силу в Украине 13 октября.

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