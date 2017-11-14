Кабмин лишит 10 млн телезрителей аналогового телевидения

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Кабмин принял постановление, согласно которому 30 марта 2018 года станет конечным сроком отключения по всей стране аналогового эфирного телевидения, передает politeka.

Согласно предварительным подсчетам, после отключения аналогового телевидения, 10 миллионов 296 тысяч телезрителей лишаться к нему доступа.

Для того, чтобы вернуть телеканалы, им придется потратить деньги на покупку цифрового приемника.

Как отмечает издание, по данным экспертов, украинцы смотрят телевизор от 2 до 5 часов в будние дни — 69% респондентов и 74% — в выходные.

Соотвественно, все они практически вынуждены будут идти на эти траты.

Напомним, закон об увеличении до 75% доли государственного языка на телевидении вступил в силу в Украине 13 октября.