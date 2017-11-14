В Украину идет похолодание

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В ближайшие сутки в Украину придут холода, сообщил Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, осадков в ближайшие дни не ожидается, лишь в восточных областях ночью небольшой дождь.

Утром 15 ноября в западных, северных, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами туман. Ветер северный, на Правобережье — с переходом на западный.

По данным синоптиков, температура может опуститься до 3 мороза, на юге и востоке до плюс 8. Днем температура поднимется до 7 тепла, в южной части и на Закарпатье местами 8-11 выше нуля.

В Киеве также осадков не предвидится, ночью и утром слабый туман. Ветер северный с переходом в западный. Температура ночью около 0, днем +3 +5.

Напомним, в последние дни в Украину пришла дождливая погода.