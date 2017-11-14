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    Общество

    В Украину идет похолодание

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    По данным Укргидрометцентра, украинцев ждет похолодание, ночью температура опустится до минус 3. Днем ожидается сухая и прохладная погода.
    Осень в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В ближайшие сутки в Украину придут холода, сообщил Укргидрометцентр.

    Снег в Киеве
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    Внезапно. В Киеве пошел снег

    По прогнозам синоптиков, осадков в ближайшие дни не ожидается, лишь в восточных областях ночью небольшой дождь.

    Утром 15 ноября в западных, северных, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами туман. Ветер северный, на Правобережье — с переходом на западный.

    По данным синоптиков, температура может опуститься до 3 мороза, на юге и востоке до плюс 8. Днем температура поднимется до 7 тепла, в южной части и на Закарпатье местами 8-11 выше нуля.

    В Киеве также осадков не предвидится, ночью и утром слабый туман. Ветер северный с переходом в западный. Температура ночью около 0, днем +3 +5.

    Напомним, в последние дни в Украину пришла дождливая погода.

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