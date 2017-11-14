Полиция купит два джипа по миллиону каждый - СМИ

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Департамент патрульной полиции объявил тендер на закупку 2 специализированных автомобилей Mitsubishi Pajero Sport (или эквивалент) на общую сумму 2 149,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, сообщают "Украинские новости".

Конечный срок подачи заявок — 29 ноября. Планируется закупить два автомобиля Mitsubishi Pajero Sport (или эквивалент) по 1 074 750 гривен каждый.

Технические характеристики: цвет — черный; наличие системы курсовой устойчивости автомобиля, системы стабилизации при буксовании прицепа и антипробуксовочной системы автомобиля; камеры заднего обзора, датчиков парковки, СD и MP3-проигрывателя; система предупреждения фронтального столкновения; кондиционер или климат-контроль; АВS с электронной системой распределения тормозных усилий; система помощи при спуске с горы.

Кроме того, автомобили должны быть оборудованы: охранно-громкоговорящим устройством и проблесковым маячком синего цвета с магнитным креплением.

По данным официального импортера Mitsubishi в Украине цена на Mitsubishi Pajero Sport стартует от 981 500 гривен.