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    Общество

    Полиция купит два джипа по миллиону каждый - СМИ

    (обновлено: )13
    Национальная полиция Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Департамент патрульной полиции объявил тендер на закупку 2 специализированных автомобилей Mitsubishi Pajero Sport (или эквивалент) на общую сумму 2 149,5 тыс. гривен.

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    Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, сообщают "Украинские новости"

    Конечный срок подачи заявок — 29 ноября. Планируется закупить два автомобиля Mitsubishi Pajero Sport (или эквивалент) по 1 074 750 гривен каждый.

    Технические характеристики: цвет — черный; наличие системы курсовой устойчивости автомобиля, системы стабилизации при буксовании прицепа и антипробуксовочной системы автомобиля; камеры заднего обзора, датчиков парковки, СD и MP3-проигрывателя; система предупреждения фронтального столкновения; кондиционер или климат-контроль; АВS с электронной системой распределения тормозных усилий; система помощи при спуске с горы.

    Кроме того, автомобили должны быть оборудованы: охранно-громкоговорящим устройством и проблесковым маячком синего цвета с магнитным креплением.

    По данным официального импортера Mitsubishi в Украине цена на Mitsubishi Pajero Sport стартует от 981 500 гривен.

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