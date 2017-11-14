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14.11.201712:41
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    Общество

    Нацполиция: почти все электронные браслеты слежения поломаны

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    По информации правоохранителей, из 476 электронных браслетов слежения за подозреваемыми в рабочем состоянии только 67.
    Электронный браслет для контроля за заключенными
    RIA News Андрей Архипов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Из 476 электронных средств контроля за подозреваемыми в исправном состоянии находятся лишь 67, заявили в Департаменте связи и телекоммуникаций Национальной полиции Украины.

    То есть в рабочем состоянии находятся лишь 14% браслетов.

    "В настоящее время в подразделениях Национальной полиции Украины находится 476 электронных средств контроля, из которых 67 находятся в технически исправном состоянии", — сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

    Все работающие браслеты надеты на подозреваемых.

    В течение десяти месяцев  2017 года было 1375 постановлений судов о применении электронного средства контроля, но не выполнено 818 постановлений из-за отсутствия необходимого оборудования.

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