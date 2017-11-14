Нацполиция: почти все электронные браслеты слежения поломаны

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Из 476 электронных средств контроля за подозреваемыми в исправном состоянии находятся лишь 67, заявили в Департаменте связи и телекоммуникаций Национальной полиции Украины.

То есть в рабочем состоянии находятся лишь 14% браслетов.

"В настоящее время в подразделениях Национальной полиции Украины находится 476 электронных средств контроля, из которых 67 находятся в технически исправном состоянии", — сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Все работающие браслеты надеты на подозреваемых.

В течение десяти месяцев 2017 года было 1375 постановлений судов о применении электронного средства контроля, но не выполнено 818 постановлений из-за отсутствия необходимого оборудования.