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    Общество

    Школьницы устроили вечеринку на кладбище во Львовской области

    (обновлено: )23401
    15-летние ученицы из Новояворовска воспользовались отсутствием родителей дома и отправились на местное кладбище, чтобы выпить пива.
    Школьницы устроили вечеринку на кладбище во Львовской области
    Фото ТСН

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Новояворовске Львовской области три школьницы устроили вечеринку на местном кладбище.

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    О своих приключениях на погосте девочки сообщили самостоятельно, опублковав в социальных сетях фотографии, как они пьют пиво и курят сигареты на могилах.

    ТСН сообщает, что школьницы учатся в 10-м классе, правда в разных школах.

    Местные жители рассказывают, что у одной из девушек мать на заработках в Польше, а отец ушел на работу в ночную смену.

    Правоохранительные органы пока не проводят уголовного расследования: "Нет признаков вандализма. Могила не повреждена, не осквернена. Усматривается ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей", — пояснила старший инспектор ювенальной превенции Новояворовского ОП ГУНП во Львовской области Оксана Давид.

    Ранее в Виннице около 200 активистов перекрыли движение транспорта в центре города, выступая против строительства кладбища между поселком Сабаров и областным центром.

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