Школьницы устроили вечеринку на кладбище во Львовской области

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Новояворовске Львовской области три школьницы устроили вечеринку на местном кладбище.

О своих приключениях на погосте девочки сообщили самостоятельно, опублковав в социальных сетях фотографии, как они пьют пиво и курят сигареты на могилах.

ТСН сообщает, что школьницы учатся в 10-м классе, правда в разных школах.

Местные жители рассказывают, что у одной из девушек мать на заработках в Польше, а отец ушел на работу в ночную смену.

Правоохранительные органы пока не проводят уголовного расследования: "Нет признаков вандализма. Могила не повреждена, не осквернена. Усматривается ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей", — пояснила старший инспектор ювенальной превенции Новояворовского ОП ГУНП во Львовской области Оксана Давид.

Ранее в Виннице около 200 активистов перекрыли движение транспорта в центре города, выступая против строительства кладбища между поселком Сабаров и областным центром.