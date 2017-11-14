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    Общество

    В Виннице сожгли "трамвай шоколадного барыги Порошенко"

    Тема:

    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко (255)

    (обновлено: )1811140
    Поджог картонного макета трамвая в "логове зверя" устроила активистка Femen. Поводом для акции послужили "очередные разоблачения финансовых афер шоколадного барыги Петра Алексеевича".
    Горящий трамвай Roshen в Виннице, который подожгли Femen
    facebook.com/femenukraine

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Полуобнаженная активистка женской организации Femen в ночь на вторник подожгла картонный макет трамвая, на который была наклеена надпись "Tram to offshore" (трамвай в оффшоры — с англ.).

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    "В логове зверя — городе Винница, возле главного магазина Roshen произошло досадное возгорание декоративного трамвайного вагона. Ответственность за пироакцию взяла на себя секстремистская группировка Fеmen", — сообщается на странице организации в Facebook. 

    facebook.com/femenukraine
    Горящий трамвай Roshen в Виннице, который подожгли Femen

    Согласно сообщению, поводом для акции послужили "очередные разоблачения финансовых афер шоколадного барыги Петра Алексеевича, связанных с публикацией "райских документов".

    "Пусть горящий трамвай подобно огненной колеснице навсегда унесет Порошенко туда, где нет ни высоких налогов, ни войны, ни нищеты, ни украинцев, которые так ненавистны шоколадному барону", — добавили в Femen.

    Femen Ukraine/Facebook, 14 ноября 2017

    Предыдущая акция девушек против Порошенко состоялась во время Хэллоуина — тогда возле магазина Roshen в Киеве "секстремистка" подожгла больших плюшевых медведей.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Michael Dalder
    Райские оффшоры Порошенко: в соцсетях шумят

    Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности оффшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юридической компании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

    По данным СМИ, в этих документах также фигурирует оффшор президента Украины Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать корпорацию Roshen в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги. 

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