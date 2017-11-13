Суд во Львове признал виновным ящик со сливами в нарушении закона

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Львовский судья признал виновным ящик со сливами в нарушении таможенного контроля и наложил на него штраф. Копию соответствующего постановления суда адвокат Владислав Дулапчий опубликовал на своей странице в Facebook.

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Данное решение было вынесено еще в 2016 году, однако о нем стало известно только сейчас.

Согласно судебному постановлению, 60 кг свежих слив признаны виновными в нарушении Таможенного кодекса Украины и должны заплатить 1700 грн штрафа.

Кроме того, согласно документу, сливы имели возможность опротестовать постановление суда в течение десяти дней.

Ранее сообщалось, что суд Одессы в рамках расследования дела бизнесмена Сергея Курченко конфисковал нефтепродуктов на сумму более 800 млн гривен.