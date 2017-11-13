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    Общество

    Побратимы. Крымский город Саки породнился с луганской Брянкой

    (обновлено: )5405
    Сообщается, что крымчане также готовы принять на реабилитацию пострадавших в результате боевых действий в зоне АТО.
    Город Саки
    Соцсети

    КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости Украина. Крымский город Саки и город Брянка самопровозглашенной Луганской народной республики подписали соглашение о побратимстве, сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.

    Эмине Джапарова
    Фото из открытых источников
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    Соглашение подписано в понедельник в рамках заседания интеграционного комитета "Россия – Донбасс", которое прошло в Симферополе.

    По словам Козенко, это девятое соглашение, заключенное за последние несколько месяцев между городами и районами России и Донбасса. Подписи под документом поставили председатель сакского горсовета Владимир Добрянский и глава администрации города Брянки Николай Моргунов.

    "Я глубоко убежден, что сегодня каждый город, каждый район Донецкой и Луганской народных республик должен иметь такого хорошего, сильного родственника на территории большой Российской Федерации. Такие отношения, благодаря многогранности общественных, экономических и политических связей, сближают Россию и Донбасс", – приводит слова Козенко, который является координатором интеграционного комитета, его пресс-служба.

    В свою очередь Владимир Добрянский отметил, что дружба между регионами началась гораздо раньше и в дальнейшем будет лишь укрепляться.

    "Саки – известная здравница, а значит, есть возможность приглашать сюда на отдых и оздоровление детей из Брянки, шахтеров и членов их семей. Крымчане также готовы принять на реабилитацию пострадавших в результате боевых действий раненых военных", — сказал Добрянский.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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