наверх
13.11.201716:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Киев раскритиковал карту со "спорным" Крымом во влиятельной газете

    (обновлено: )22848
    Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца заявила, что Крым не является "спорной" территорией - это "временно оккупированная территория".
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины намерено обратиться к американской газете New York Times с просьбой исправить публикацию о том, что Крым является "спорной территорией", сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

    По данным СМИ, New York Times в своей статье на карте пометило Крым как "спорную территорию" и заштриховало его одним цветом с Россией, граница полуострова с Украиной помечена пунктиром. New York Times — ежедневная газета, вторая по тиражу в США после Wall Street Journal, одно из самых влиятельных изданий мира. NYT получила более 100 Пулитцеровских премий — больше, чем любая другая газета.

    Читайте также: Украина внесла в ООН "жесткую" резолюцию по Крыму

    "Крым не является "спорной" территорией. Это временно оккупированная территория Украины", — написала Беца в Twitter в понедельник, пообещав обратиться к руководству издания, поскольку "ошибки должны быть исправлены".

    Марьяна Беца/Twitter, 13 ноября 2017

    Крым был присоединен к Российской Федерации в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают результатов референдума и называют ситуацию с полуостровом аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ранее делегация Украины внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Михаил Саакашвили
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Скоростной поезд
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор