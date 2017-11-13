Киев раскритиковал карту со "спорным" Крымом во влиятельной газете

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины намерено обратиться к американской газете New York Times с просьбой исправить публикацию о том, что Крым является "спорной территорией", сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

По данным СМИ, New York Times в своей статье на карте пометило Крым как "спорную территорию" и заштриховало его одним цветом с Россией, граница полуострова с Украиной помечена пунктиром. New York Times — ежедневная газета, вторая по тиражу в США после Wall Street Journal, одно из самых влиятельных изданий мира. NYT получила более 100 Пулитцеровских премий — больше, чем любая другая газета.

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"Крым не является "спорной" территорией. Это временно оккупированная территория Украины", — написала Беца в Twitter в понедельник, пообещав обратиться к руководству издания, поскольку "ошибки должны быть исправлены".

Марьяна Беца/Twitter, 13 ноября 2017

Крым был присоединен к Российской Федерации в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают результатов референдума и называют ситуацию с полуостровом аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Ранее делегация Украины внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму.