В Украине объявили штормовое предупреждение

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В понедельник, 13 ноября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, сообщает ГСЧС.

Так на Закарпатье и в Карпатах сильные дожди.

В восточной части, местами порывы ветра 15-20 м / с.

Днем в западных и северных дождь, ночью на западе местами с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, на Закарпатье, юге и востоке страны 4-9 ° тепла; днем в западных и северных областях 6-11 °, в Черниговской и Сумской областях 1-6 °, на остальной территории 10-15 °, на юге Одесской области и в Крыму до 18 °.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что с понедельника, 13 ноября, по всей Украине ожидается устойчивое похолодание.