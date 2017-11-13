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    Общество

    В Украине объявили штормовое предупреждение

    (обновлено: )19410
    В ГСЧС сообщили, что в понедельник до конца дня на Закарпатье и в Карпатах сильные дожди, а в восточной части страны, местами порывы ветра 15-20 м / с.
    Грозовое небо
    io.ua

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В понедельник, 13 ноября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, сообщает ГСЧС.

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    Так на Закарпатье и в Карпатах сильные дожди.

    В восточной части, местами порывы ветра 15-20 м / с.

    Днем в западных и северных дождь, ночью на западе местами с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

    Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, на Закарпатье, юге и востоке страны 4-9 ° тепла; днем в западных и северных областях 6-11 °, в Черниговской и Сумской областях 1-6 °, на остальной территории 10-15 °, на юге Одесской области и в Крыму до 18 °.

    Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что с понедельника, 13 ноября, по всей Украине ожидается устойчивое похолодание.

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