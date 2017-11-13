В Ужгороде 13-летняя школьница стала мамой

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КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Девушка, которой исполнилось всего 13 лет и шесть месяцев, родила ребенка в Ужгороде, сообщает Zakarpatpost.net.

По словам заведующего отделения патологии беременных Василия Пириды, рождение девочки усложнились акушерской патологией и завершились кесаревым сечением.

Издание отмечает, что ранняя беременность не является диковинкой в Ужгороде. В текущем году это были уже пятые подобные роды в городе. В общем рождения детей в возрасте от 15-16 лет составляет 2 процента от общего числа родов в области.