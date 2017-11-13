наверх
13.11.201715:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Ужгороде 13-летняя школьница стала мамой

    (обновлено: )8
    Рука младенца
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Девушка, которой исполнилось всего 13 лет и шесть месяцев, родила ребенка в Ужгороде, сообщает Zakarpatpost.net.

    По словам заведующего отделения патологии беременных Василия Пириды, рождение девочки усложнились акушерской патологией и завершились кесаревым сечением.

    Издание отмечает, что ранняя беременность не является диковинкой в Ужгороде. В текущем году это были уже пятые подобные роды в городе. В общем рождения детей в возрасте от 15-16 лет составляет 2 процента от общего числа родов в области.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Михаил Саакашвили
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Скоростной поезд
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор