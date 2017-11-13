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    Общество

    Американская газета изобразила Крым "спорной территорией"

    (обновлено: )16860
    Гарри Каспаров обратил внимание, что New York Times разместила карту Украины, на которой Крым изображен в одном цвете с Россией и подписан как "спорная территория".
    Крым на карте Украины, которая была размещена в New York Times
    twitter.com/kasparov63

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Американская ежедневная газета New York Times разместила карту, на которой Крым отмечен одним цветом с Россией и подписан как "спорная территория" (disputed).

    "Эта карта в NY Times изображает Крым в том же цвете, что и Россия, как "спорную" территорию", — сообщил российский шахматист Гарри Каспаров в Twitter, прикрепив скриншот (на фото).

    Читайте также: Украина внесла в ООН "жесткую" резолюцию по Крыму

    Крым был присоединен к Российской Федерации в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают результатов референдума и называют ситуацию с полуостровом аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ранее делегация Украины внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму.

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