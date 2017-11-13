Американская газета изобразила Крым "спорной территорией"

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Американская ежедневная газета New York Times разместила карту, на которой Крым отмечен одним цветом с Россией и подписан как "спорная территория" (disputed).

"Эта карта в NY Times изображает Крым в том же цвете, что и Россия, как "спорную" территорию", — сообщил российский шахматист Гарри Каспаров в Twitter, прикрепив скриншот (на фото).

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Крым был присоединен к Российской Федерации в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают результатов референдума и называют ситуацию с полуостровом аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Ранее делегация Украины внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму.