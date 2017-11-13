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13.11.201710:54
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    Общество

    В Украину идет устойчивое похолодание

    (обновлено: )37701
    По прогнозам синоптика Натальи Диденко, с понедельника-вторника начнется устойчивое похолодание в Украине. В понедельник в Киеве немного потеплеет, вечером возможен небольшой дождь.
    Первый снег в Украине. Архивное фото
    cheline.com.ua

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Синоптик Наталья Диденко сообщает, что с понедельника, 13 ноября, по всей Украине ожидается устойчивое похолодание.

    По ее словам, несмотря на дожди и снег в воскресенье, в понедельник немного потеплеет, после чего начнется похолодание.

    "С понедельника-вторника начнется похолодание уже устойчивое", — написала она на своей странице в Facebook.

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    Диденко добавила, что в Киеве в понедельник потеплеет до +8°, вечером возможен небольшой дождь.

    Накануне столицу Украины и ряд других регионов накрыл мокрый снег, дороги начали посыпать солью.

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