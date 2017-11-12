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    Общество

    Уникальное астрономическое явление можно увидеть в понедельник утром

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    Увидеть уникальное астрономическое явление украинцы смогут начиная с 6 утра при условии хорошей видимости. Две планеты пройдут на расстоянии менее чем пол градуса, в связи с чем они будут выглядеть как одна яркая звезда над самым горизонтом на юго-востоке.
    Парад планет. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина.  На рассвете 13 ноября произойдет необычный парад планет, когда Юпитер и Венер пройдут очень близко друг к другу, что будет видно невооруженным взглядом, сообщает BBC.

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    Увидеть уникальное астрономическое явление украинцы смогут начиная с 6 утра при условии хорошей видимости. Две планеты пройдут на расстоянии менее чем пол градуса, в связи с чем они будут выглядеть как одна яркая звезда над самым горизонтом на юго-востоке.

    Лучше всего астрономическое явление будет видно жителям умеренных северных широт, включая Украину.

    Пока на утро 13 ноября в Киеве прогнозируется облачная погода, что может помешать наблюдению.

    Ранее сообщалось, что 14 августа ночью на территории Украины наблюдали необычные астрономические явления — суперлуние и метеоритный дождь Персеиды.

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