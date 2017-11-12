Уникальное астрономическое явление можно увидеть в понедельник утром

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. На рассвете 13 ноября произойдет необычный парад планет, когда Юпитер и Венер пройдут очень близко друг к другу, что будет видно невооруженным взглядом, сообщает BBC.

Увидеть уникальное астрономическое явление украинцы смогут начиная с 6 утра при условии хорошей видимости. Две планеты пройдут на расстоянии менее чем пол градуса, в связи с чем они будут выглядеть как одна яркая звезда над самым горизонтом на юго-востоке.

Лучше всего астрономическое явление будет видно жителям умеренных северных широт, включая Украину.

Пока на утро 13 ноября в Киеве прогнозируется облачная погода, что может помешать наблюдению.

Ранее сообщалось, что 14 августа ночью на территории Украины наблюдали необычные астрономические явления — суперлуние и метеоритный дождь Персеиды.