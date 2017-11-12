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    Общество

    Эксперт: Парубий "списал" Избирательный кодекс с закона России

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    В новом избирательном законодательстве стоило предусмотреть создание 450 территориальных избирательных округов, тогда оно бы больше соответствовало европейской практике. Об этом в эфире "ГС" заявил Сергей Быков.
    Политический эксперт Сергей Быков. Архивное фото
    Сергей Быков/Facebook

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада на неделе приняла в первом чтении проект Избирательного кодекса. Поддержку получил документ, представленный председателем парламента Андреем Парубием и депутатами Александром Черненко и Леонидом Емцем. При этом эксперты говорят, что новая система выборов очень похожа на российскую.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    112 Украина/Youtube/Скриншот
    Корнейчук: Избирательный кодекс – манипуляция Порошенко для контроля над ВР

    Могли ли депутаты использовать закон РФ за образец, в эфире радиостанции Голос cтолицы проанализировал глава Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков.

    "Я даже в страшном сне не могу себе представить, как Андрей Парубий, большой украинский патриот, который еще в начале независимости Украины неоднократно привлекался к ответственности за проукраинские взгляды и не всегда законную, но проукраинскую деятельность, поехал в РФ переписать их закон. Я только согласен с тем, что не было необходимости создавать такие большие округа. Я вообще был сторонником той модели, когда Украина делилась на 450 территориальных избирательных округов, и тогда уже партии подавали бы 2-3 кандидата от своей партии, и тогда были бы соревнования по открытым спискам. И это было бы более эффективно и прогрессивно, и более соответствовало бы европейской практике", — отметил Быков.

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