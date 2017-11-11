наверх
11.11.201704:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Евросоюз дал украинским ученым 17 млн евро

    (обновлено: )28
    По словам министра образования Лилии Гриневич, международные проекты - хорошая возможность для украинских ученых, пока в стране продолжается реформа системы управления и финансирования науки.
    Купюры евро
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила, что украинские организации в рамках программы Евросоюза по финансированию науки "Горизонт 202" получили более 17 миллионов евро.

    О состоянии науки в Украине
    РИА Новости Украина
    Плачевное. Ученые о состоянии науки в Украине

    "Международные программы, к которым мы приобщаемся, в частности "Горизонт 2020", призваны для того, чтобы ученые могли участвовать в исследованиях, получали финансирование под свои проекты, одновременно оставаясь в Украине. Так, став в 2015 году ассоциированным членом "Горизонта 2020", мы фактически включили в проект 117 коллективов наших ученых и получили более 17 миллионов евро — больше, чем заплатили взноса", — цитирует Гриневич пресс-служба министерства образования Украины.

    По ее словам, международные проекты — это хорошая возможность для украинских ученых, пока в Украине продолжается реформа системы управления и финансирования науки.

    Читайте также: Утечка мозгов. Наука в Украине исчезает вместе с учеными

    "Горизонт 2020" — это крупнейшая программа Евросоюза по финансированию науки и инноваций с общим бюджетом около 80 миллиардов евро, он рассчитана на 2014 — 2020 годы.

    Ранее Национальная академия аграрных наук Украины приостановила членство 22 академиков, граждан России.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Волошин о скандале с Польшей: Запад готов "давать по голове" за радикализм. Видео
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Елена Лукаш. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова