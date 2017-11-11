Евросоюз дал украинским ученым 17 млн евро

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила, что украинские организации в рамках программы Евросоюза по финансированию науки "Горизонт 202" получили более 17 миллионов евро.

"Международные программы, к которым мы приобщаемся, в частности "Горизонт 2020", призваны для того, чтобы ученые могли участвовать в исследованиях, получали финансирование под свои проекты, одновременно оставаясь в Украине. Так, став в 2015 году ассоциированным членом "Горизонта 2020", мы фактически включили в проект 117 коллективов наших ученых и получили более 17 миллионов евро — больше, чем заплатили взноса", — цитирует Гриневич пресс-служба министерства образования Украины.

По ее словам, международные проекты — это хорошая возможность для украинских ученых, пока в Украине продолжается реформа системы управления и финансирования науки.

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"Горизонт 2020" — это крупнейшая программа Евросоюза по финансированию науки и инноваций с общим бюджетом около 80 миллиардов евро, он рассчитана на 2014 — 2020 годы.

Ранее Национальная академия аграрных наук Украины приостановила членство 22 академиков, граждан России.