В Волынской области назначили награду за доносы о краже газа

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. ПАО "Волыньгаз" назначило вознаграждение за достоверные сообщения о фактах кражи газа. Потребители могут анонимно сообщить о вмешательстве к газовым сетям и получить 2000 грн, передают "Украинские новости".

С началом отопительного сезона газовики ПАО "Волыньгаз" усилили работу по выявлению фактов хищений голубого топлива. В этом году в Волынской области зафиксировано 150 случаев краж голубого топлива. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Материальный ущерб нанесенный ПАО "Волыньгаз" составляет около 2 миллионов гривен.

"ПАО "Волыньгаз" ввело денежное поощрение за достоверные сообщения о несанкционированном использовании природного газа. Сумма материального вознаграждения 2000 грн. Это случаи незаконного подключения к подземному дворовому, уличному газопроводам, несанкционированный отбор природного газа и самовольное установление отопительных приборов", — сообщил коммерческий директор ПАО "Волыньгаз" Андрей Карпомиз.

Каждый волынянин может конфиденциально сообщить работников газораспределительной компании об известных ему случаях незаконного использования газа по телефону (0332) 77-69-30. Если факт подтвердится, то человека, который сообщит о краже и оставит свои контакты, ожидает вознаграждение. Ведь потребители, которые воруют газ, создают опасные ситуации для окружающих, ставят под угрозу здоровье и жизнь людей.

В большинстве случаев после обнаружения газовиками незаконных вмешательств в сети нарушитель признает свою вину и возмещает самовольный отбор голубого топлива. Если человек не признает вины в содеянном и отказывается компенсировать причиненный ущерб, то вопрос решается в судебном порядке. После решения фемиды потребитель-нарушитель должен заплатить в пользу газораспределительного предприятия судебные издержки.

Ранее сообщалось, что абоненты "Киевгаза" массово жалуются на мошенников, которые обманом выманивают деньги под видом работников предприятия.