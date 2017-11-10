"Ужасающие последствия". Украина может столкнуться с химкатастрофой – ООН

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина, Елизавета Исакова. Украина может столкнуться с химической катастрофой из-за эскалации боевых действий рядом с инфраструктурой водоснабжения на востоке страны, говорится в заявлении спецдокладчиков Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, распространенном в пятницу.

Свое мнение о ситуации на востоке Украины высказали специальный докладчик по вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов Баскук Тунчак и специальный докладчик по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Лео Хеллер.

"Мы крайне обеспокоены недавними сообщениями об обстрелах в районе инфраструктуры по водоснабжению в регионе Донецка, где расположены запасы хлора и другие опасные химические вещества. Нанесение ущерба этой инфраструктуре и разрушение водоочистительных станций может иметь ужасающее последствие для населения и окружающей среды на большой части территории восточной Украины", — говорится в заявлении спецдокладчиков.

Эксперты предупреждают, что хлор использовался как химическое оружие, но не был занесен в реестр вооружения, которое необходимо контролировать согласно Конвенции о химическом оружии. Хлор может приводить к смерти от удушья.

Оба эксперта призвали все стороны конфликта оценивать возможное влияние последствий разрушения водоочистительной инфраструктуры на здоровье проживающих в этом районе людей, а также уважать решение трехсторонней группы от 19 июля, согласно которому стороны должны уважать демилитаризованные районы вокруг критически важной инфраструктуры в Донецке.

Ранее гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Уолкер также выразил обеспокоенность в связи с обстрелами Донецкой фильтровальной станции и Верхнекальмиусской фильтровальной станции. По его словам, любая намеренная попытка помешать доступу к воде или отоплению является явным нарушением международного гуманитарного законодательства. Он призвал все стороны конфликта уважать подобное законодательство и обеспечить безопасность и основные нужды для мирных жителей.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.