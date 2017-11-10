У одесситки в магазине под одеждой нашли членистоногих - СМИ

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В одном из супермаркетов Одессы задержали 23-летнюю девушку при попытке кражи креветок.

Девушка пыталась вынести на себе под одеждой мороженные креветки.

Полицию вызвали администраторы супермаркета, которым показалось поведение девушки странным.

Как выяснилось позже, она пыталась вынести продукты, не оплатив их. Сейчас провонарушительницу задержали, проводится расследование, сообщает od.vgorode.ua.

Ранее сообщалось, что Черниговский районный суд Запорожской области вынес приговор человеку, предположительно укравшему 3 уток, стоимостью 675 гривен.