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    Общество

    У одесситки в магазине под одеждой нашли членистоногих - СМИ

    (обновлено: )67702
    По информации одесских СМИ, молодая девушка попыталась вынести из супермаркета креветки, не заплатив за них. Она задержана.
    На месте кражи в Одессе
    od.vgorode.ua

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В одном из супермаркетов Одессы задержали 23-летнюю девушку при попытке кражи креветок.

    Девушка пыталась вынести на себе под одеждой мороженные креветки.

    Полицию вызвали администраторы супермаркета, которым показалось поведение девушки странным.

    Как выяснилось позже, она пыталась вынести продукты, не оплатив их.  Сейчас провонарушительницу задержали, проводится расследование, сообщает od.vgorode.ua.

    Ранее сообщалось, что Черниговский районный суд Запорожской области вынес приговор человеку, предположительно укравшему 3 уток, стоимостью 675 гривен.

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