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    Общество

    МВД намерено выдавать первые водительские права только на два года

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    Если в течение двух лет получивший права человек совершает не больше двух админнарушений или не совершит вообще, то после окончания срока ему выдается удостоверение сроком на 30 лет без сдачи дополнительных экзаменов, уточнил министр.
    Водительские права в Украине
    Из открытых источников

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Первые водительские права МВД хочет выдавать на два года. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в ходе заседания Кабмина, который транслировал "112 Украина".

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    "Следующее наше предложение — внести изменения в порядок выдачи удостоверений водителя, которыми предусмотреть, что сроки действия водительского удостоверения, которое получило лицо впервые, составляет два года", — сказал министр.

    Если в течение этих двух лет получивший права человек совершает не больше двух админнарушений в сфере безопасности дорожного движения или не совершит вообще, то после окончания срока ему выдается удостоверение сроком на 30 лет без сдачи дополнительных экзаменов, уточнил министр.

    В другом случае для получения удостоверения водителя на 30 лет человек будет обязан вновь сдать соответствующий экзамен на право управлением транспортным средством.

    Ранее сообщалось, что МВД намерено ввести фото- и видеофиксацию во время сдачи экзаменов на водительские права.

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