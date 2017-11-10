МВД намерено выдавать первые водительские права только на два года

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КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Первые водительские права МВД хочет выдавать на два года. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в ходе заседания Кабмина, который транслировал "112 Украина".

"Следующее наше предложение — внести изменения в порядок выдачи удостоверений водителя, которыми предусмотреть, что сроки действия водительского удостоверения, которое получило лицо впервые, составляет два года", — сказал министр.

Если в течение этих двух лет получивший права человек совершает не больше двух админнарушений в сфере безопасности дорожного движения или не совершит вообще, то после окончания срока ему выдается удостоверение сроком на 30 лет без сдачи дополнительных экзаменов, уточнил министр.

В другом случае для получения удостоверения водителя на 30 лет человек будет обязан вновь сдать соответствующий экзамен на право управлением транспортным средством.

Ранее сообщалось, что МВД намерено ввести фото- и видеофиксацию во время сдачи экзаменов на водительские права.