Израиль намерен забрать из Умани останки рабби Нахмана

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя – РИА Новости Украина. Израильские дипломаты подняли вопрос о переносе останков основателя брацлавского хасидизма, рабби Нахмана из Умани в Израиль.

Диалог с властями Украины пока не дал результатов, заявила Лена Бакман — официальный представитель замглавы МИД Ципи Хотовели.

Рабби Нахман, живший в XVIII-XIX веках, похоронен в Умани, куда ежегодно совершают паломничество десятки тысячи религиозных евреев.

"К нам поступила соответствующая просьба от некоторых организаций, и мы подняли этот вопрос. Пока без результатов", — сказала собеседница агентства.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош-Ха-Шана) и помолиться на могиле Нахмана из Брацлава.

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В 2017 году празднование иудейского Нового года пришлось на середину сентября. По состоянию на утро 19 сентября в Умань на празднование Рош-Ха-Шана прибыло более 21,6 тысячи паломников-хасидов из 12 стран мира.