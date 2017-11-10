Вопреки охотничьему лобби. Лося решили внести в Красную книгу

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Члены Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины в ходе заседания в четверг приняли решение взять под охрану лося, сообщил координатор движения за права животных UAnimals Александр Тодорчук.

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"Несмотря на давление охотничьих лобби, большинством голосов было принято решение о необходимости внесения лося в Красную книгу. Голосование проходило в тайном формате (24 голоса "за", 6 – "против", 1 – воздержался). Теперь Министерство экологии может окончательно внести животное в Красную книгу и защитить от истребления. Насколько известно, министр готов к этому шагу", – написал он на своей странице в Facebook.

Александр Тодорчук/Facebook, 9 ноября 2017

В сентябре возле одного из мостов в Киеве заметили лося. В него выстрелили снотворным и отвезли в лес, после чего ему вкололи нейтрализатор действия снотворного, и животное, проснувшись, скрылось в чаще леса.