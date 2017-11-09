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    Адвокат водителя Touareg о реакции подзащитного на арест: шок

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (124)

    (обновлено: )119102
    Адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица говорит, что его клиент огорошен решением судьи, он имел возможность сбежать, но не сделал этого ранее.
    Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов не был готов к решению суда об его аресте, заявил его адвокат Сергей Перепелица.

    Дронов даже не брал с собой вещей, а из еды – одна шоколадка.

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    Напомним, Дронову избрали мeру прeсeчeния в видe содeржания под стражeй на срок 42 дня бeз права внeсeния залога.

    "Как он себя чувствует? Да он просто в шоке! Все, кто наблюдал за процессом, могли увидеть наше правосудие в действии. Следствие аргументировало необходимость содержания под стражей тем, что мой клиент может сбежать. Но у Дронова было много возможностей сесть в машину и просто уехать еще до объявления подозрения. Он не сделал этого и не собирался. Мы предлагали суду любую меру пресечения, не связанную с помещением в СИЗО, но почему его не отправили под домашний арест — неизвестно", — поделился с «ГХ» Перепелица.

    По словам адвоката, он намерен обжаловать решение суда об избранной мере пресечения.

    "Сегодня-завтра будем подавать апелляцию. Во-первых, мера пресечения слишком жесткая, во-вторых, моему подзащитному надо долечиться. Конечно, Апелляционный суд загружен делами, но я думаю, что из-за резонанса наш вопрос рассмотрят быстро.  Надеюсь, что на следующей неделе. Мои прогнозы 50 на 50 — либо удовлетворят, либо нет", — сказал Перепелица.

    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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