Адвокат водителя Touareg о реакции подзащитного на арест: шок

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КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов не был готов к решению суда об его аресте, заявил его адвокат Сергей Перепелица.

Дронов даже не брал с собой вещей, а из еды – одна шоколадка.

Напомним, Дронову избрали мeру прeсeчeния в видe содeржания под стражeй на срок 42 дня бeз права внeсeния залога.

"Как он себя чувствует? Да он просто в шоке! Все, кто наблюдал за процессом, могли увидеть наше правосудие в действии. Следствие аргументировало необходимость содержания под стражей тем, что мой клиент может сбежать. Но у Дронова было много возможностей сесть в машину и просто уехать еще до объявления подозрения. Он не сделал этого и не собирался. Мы предлагали суду любую меру пресечения, не связанную с помещением в СИЗО, но почему его не отправили под домашний арест — неизвестно", — поделился с «ГХ» Перепелица.

По словам адвоката, он намерен обжаловать решение суда об избранной мере пресечения.

"Сегодня-завтра будем подавать апелляцию. Во-первых, мера пресечения слишком жесткая, во-вторых, моему подзащитному надо долечиться. Конечно, Апелляционный суд загружен делами, но я думаю, что из-за резонанса наш вопрос рассмотрят быстро. Надеюсь, что на следующей неделе. Мои прогнозы 50 на 50 — либо удовлетворят, либо нет", — сказал Перепелица.

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