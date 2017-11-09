Более 40 случаев. Власти Запорожья объявили о вспышке кори

AFP 2014

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Власти Запорожья заявили в четверг о вспышке кори в городе, уже зафиксировано более 40 случаев заболевания.

"В городе Запорожье зарегистрировано 42 случая заболевания корью, из которых подтверждено лабораторно восемь. Львиную долю среди заболевших составляют дети — 71%. Самые высокие показатели заболеваемости отмечаются в возрастной группе от семи до девяти лет", — сообщается в четверг на сайте Запорожской областной администрации.

По данным местных властей, среди заболевших 60% составляют цыгане, из них 39 (или 93%) не имеют ни одной прививки против кори из-за отказа от плановой вакцинации или недостижения необходимого возраста для ее проведения.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Как отметили в администрации, специфического лечения от болезни не существует, поэтому основным фактором снижения заболеваемости является профилактика, а именно вакцинация.

"Для защиты необходимо получить две дозы вакцины. Прививка против кори включена в национальный календарь профилактических прививок на Украине и является обязательной. Средства на закупку вакцины выделяются из государственного бюджета, поэтому она является бесплатной для граждан. Качественная и безопасная вакцина против кори, паротита и краснухи имеется в лечебно-профилактических учреждениях в достаточном количестве", — заверили местные власти.