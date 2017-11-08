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    Общество

    В Днепропетровской области трамвай украсили эмблемами добробатов

    (обновлено: )4202
    Отметим, что на вагонах изображены логотипы украинских добробатов, среди которых "Днепр-1", "Донбасс", "Азов", а также другие. Проект реализовали благодаря общественным деятелям и городской власти.
    В Каменском трамвай украсили эмблемами добробатов
    Страница полка "Днепр-1" в Facebook
    Страница полка "Днепр-1" в Facebook
    В Каменском трамвай украсили эмблемами добробатов

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В Каменском Днепропетровской области появился трамвай, на вагонах которого разместились логотипы украинских добровольческих батальонов, сообщается на странице полка "Днепр-1" в соцсети Facebook.

    Отмечается, что на вагонах изображены логотипы украинских добробатов, среди которых "Днепр-1", "Донбасс", "Азов" и другие.

    Проект реализовали благодаря общественным деятелям и городской власти.

    "Теперь горожане и гости города смогут чаще видеть изображение шевронов тех батальонов, которые встали на защиту еще в 2014-м, а некоторые и сейчас воюют на востоке против оккупантов соседнего государства", – говорится в сообщении.

    В сентябре СБУ проводила обыск в квартире основателя "Полка Победы".

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