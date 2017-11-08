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    Общество

    На границе с Молдавией нашли километровый спиртопровод

    (обновлено: )14130
    Полиэтиленовый трубопровод длиной 460 метров обнаружили вблизи населенного пункта Козлов Винницкой области пограничники отдела "Лядова" Могилев-Подольского отряда в нескольких метрах от берега Днестра.
    На границе с Молдавией нашли нелегальный спиртопровод
    Госпогранслужба Украины

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Украинские и молдавские пограничники обнаружили на границе трубопровод, который могли использовать для незаконной перекачки спирта, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    "Полиэтиленовый трубопровод длиной 460 метров обнаружили вблизи населенного пункта Козлов Винницкой области пограничники отдела "Лядова" Могилев-Подольского отряда в нескольких метрах от берега Днестра. Он был прикопан на глубину 30 сантиметров. Обычно такие конструкции трубопроводов злоумышленники используют для незаконного перемещения спирта через государственную границу", — говорится в сообщении.

    Госпогранслужба Украины
    На границе с Молдавией нашли нелегальный спиртопровод

    Как отмечается, молдавские пограничники обнаружили еще 500 метров трубопровода в том же направлении.

    По данным ведомства, этот трубопровод еще не использовался по назначению. Пограничники сообщили о найденном трубопроводе в правоохранительные органы, трубопровод демонтировали.

    Госпогранслужба Украины
    На границе с Молдавией нашли нелегальный спиртопровод

    Пресс-служба ведомства также отметила, что в течении пяти лет украинские пограничники "выловили" из Днестра более полутора десятка полиэтиленовых трубопроводов, а также обнаружили и изъяли 99,5 тысячи литров на сумму около 13 миллионов гривен.

    Ранее сообщалось, что пограничники задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.

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