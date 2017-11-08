На границе с Молдавией нашли километровый спиртопровод

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Украинские и молдавские пограничники обнаружили на границе трубопровод, который могли использовать для незаконной перекачки спирта, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Полиэтиленовый трубопровод длиной 460 метров обнаружили вблизи населенного пункта Козлов Винницкой области пограничники отдела "Лядова" Могилев-Подольского отряда в нескольких метрах от берега Днестра. Он был прикопан на глубину 30 сантиметров. Обычно такие конструкции трубопроводов злоумышленники используют для незаконного перемещения спирта через государственную границу", — говорится в сообщении.

Госпогранслужба Украины На границе с Молдавией нашли нелегальный спиртопровод

Как отмечается, молдавские пограничники обнаружили еще 500 метров трубопровода в том же направлении.

По данным ведомства, этот трубопровод еще не использовался по назначению. Пограничники сообщили о найденном трубопроводе в правоохранительные органы, трубопровод демонтировали.

Госпогранслужба Украины На границе с Молдавией нашли нелегальный спиртопровод

Пресс-служба ведомства также отметила, что в течении пяти лет украинские пограничники "выловили" из Днестра более полутора десятка полиэтиленовых трубопроводов, а также обнаружили и изъяли 99,5 тысячи литров на сумму около 13 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.