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    Общество

    Итальянский политик призвал заблокировать сайт "Миротворец"

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    Депутат регионального парламента области Венето подчеркнул, что уже внесен в базу сайта, где информация о нем постоянно обновляется с каждым визитом в Крым.
    Депутат регионального совета Венето от партии Лига Севера Стефано Вальдегамбери
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат регионального парламента области Венето (Италия) Стефано Вальдегамбери предложил рассмотреть вопрос о блокировке скандально известного сайта "Миротворец", передает РИА Новости.

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    Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные политиков, журналистов, бизнесменов, которые посещают Крым, а также самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

    Вальдегамбери подчеркнул, что уже внесен в базу сайта, где информация о нем постоянно обновляется с каждым визитом в Крым.

    "Меня беспокоит не то, что этот сайт есть и Украина нас туда помещает, а то, что наше европейское государство ничего с этим не делает. В Италии этот сайт не заблокирован, на него можно зайти и посмотреть всю информацию, а это идет вразрез с демократией и с законами о свободе и личной безопасности", — сказал Вальдегамбери журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

    "Любой сумасшедший может зайти и посмотреть, где ты живешь, где твой дом, кто твоя жена и твои дети. Это возвращение к временам нацизма. Как такое может быть в XXI веке в демократической Европе?", — отметил политик.

    Во вторник стало известно, что в опальные списки скандального сайта попал журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого не пустили в Украину. Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности".

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