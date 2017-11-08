Синоптики сделали прогноз на среду

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В среду, 8 ноября, в Украине без существенных осадков.

Ночью и утром в Карпатском регионе местами туман.

Ветер восточный, 3-8 м / с.

Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, на юге страны 3-8 ° тепла; днем 4-9 °, в южной части и на Закарпатье 8-13 ° тепла; на высокогорье Карпат ночью от 1 ° тепла до 4 ° мороза, днем 2-7 ° тепла.

В Киеве сухая и прохладная погода.

Температура ночью 0-2 ° тепла, днем около 5 °.

УкрГМЦ, facebook Карта погоды на 8 ноября

Ранее сообщалось, что в Киеве ожидался сильный ветер, а также осадки в виде мокрого снега с дождем.