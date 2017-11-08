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    Общество

    Синоптики сделали прогноз на среду

    (обновлено: )52
    По информации Украинского гидрометцентра, температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 2-7 ° тепла, ветер восточный, 3-8 м / с.
    Осень. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В среду, 8 ноября, в Украине без существенных осадков.

    Ночью и утром в Карпатском регионе местами туман.

    Ветер восточный, 3-8 м / с.

    Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, на юге страны 3-8 ° тепла; днем 4-9 °, в южной части и на Закарпатье 8-13 ° тепла; на высокогорье Карпат ночью от 1 ° тепла до 4 ° мороза, днем 2-7 ° тепла.

    В Киеве сухая и прохладная погода.

    Температура ночью 0-2 ° тепла, днем около 5 °.

    УкрГМЦ, facebook
    Карта погоды на 8 ноября

    Ранее сообщалось, что в Киеве ожидался сильный ветер, а также осадки в виде мокрого снега с дождем.

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